Dramma a Rivoli: muore travolto in autostrada

Dramma stasera intorno alle 18,30 a Rivoli, sul raccordo tra l'A32 Torino-Bardonecchia e la tangenziale all'altezza della stazione di servizio Agip, lungo la carreggiata in direzione Torino, poco prima del casello di Bruere: un uomo di 70 anni residente a Villardora, Giuseppe Vellone, ha perso la vita dopo essere stato travolto da un'altra vettura. Stando alle prime ricostruzioni, l'uomo era fermo sulla corsia di sorpasso: pare fosse sceso dalla sua Lancia Y per fare una telefonata dopo aver avuto un primo incidente, quando è stato investito da un'auto in transito. Con lui a bordo dell'utilitaria c'era anche la moglie che è rimasta illesa. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Torino, al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e le eventuali responsabilità. Nel tratto coinvolto l'autostrada, appena riaperta al traffico, è rimasta chiusa dalle 19 alle 21,40 con uscita obbligatoria a Rivoli.

Servizio completo su Luna Nuova di venerdì 17 gennaio 2020