Grugliasco, i nipoti svelano ai nonni i segreti di smartphone e tablet

Una formula che funziona: “nativi digitali” under 25 che mettono a disposizione le loro competenze per avvicinare gli over 65 alle infinite possibilità delle nuove tecnologie digitali. C’è tempo fino a lunedì per iscriversi a “Digital Divide” percorso di alfabetizzazione sulle nuove tecnologie giunto quest’anno alla sua quarta edizione. A proporlo è ancora GrugliascoGiovani che...

Su Luna Nuova di venerdì 17 gennaio 2019