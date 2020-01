Piossasco, una nuova piazza per il mercato

Partiranno entro fine gennaio i lavori di riqualificazione di piazza Pertini. Ogni giovedì nella piazza si tiene il mercato, che con l’inizio dei primi lavori dovrà traslocare, spostandosi in parte in via Kennedy e in parte in piazza Primo Levi. Per questo l’amministrazione sta svolgendo molti incontri con gli ambulanti: «È un’opera della precedente amministrazione e il nostro impegno gli ambulanti, in modo che la fase di trasferimento venga condivisa con loro passo dopo passo», spiega il sindaco Pasquale Giuliano...

