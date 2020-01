Grugliasco, cambia il panorama al confine con Rivoli

Sono partiti nei giorni scorsi i lavori di demolizione dell’ex legatoria Sturna. La struttura abbandonata da anni ed ormai fatiscente, situata in via Galimberti all’angolo con corso King, ospitava un’azienda un tempo molto conosciuta, che aveva chiuso i battenti nel 2010 al culmine di una crisi iniziata diversi anni prima. Successivamente l’intera zona si è gradualmente in...

Su Luna Nuova di venerdì 24 gennaio 2020