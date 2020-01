Rivalta, a Pasta una riqualificazione condivisa

È stata una mattinata di confronto con gli insegnanti quella di mercoledì al polo dell’infanzia della frazione Pasta. Incontro tra l’amministrazione comunale, gli architetti incaricati e la scuola per discutere della futura riqualificazione dell’edificio. «Era una riunione preliminare in vista del progetto definitivo, ma ci tenevo a fare l’incontro con la dirigente scolastica e gli insegnanti, affinché potessero intervenire nel merito del progetto», spiega l’assessore alle politiche educative Agnese Orlandini. Infatti è stata un’occasione per discutere del progetto alla luce delle esigenze didattiche sia della scuola dell’infanzia Girotondo sia dell’asilo nido Guido Rossa...

Su Luna Nuova di venerdì 24 gennaio 2020

