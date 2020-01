Pianezza, Monica Giletti è la Giacometta del Carnevale 2020

Affollata come sempre la cerimonia che ha dato avvio al programma del Carnevale 2020. Tanti infatti i gruppi mascherati provenienti da tutto il Piemonte. A fare gli onori di casa c'erano il vicesindaco Virgilio Virano e la presidente della Pro loco Rosanna Fassino. Rispetto alla scorsa edizione il confermatissimo Marco Drocco "tradisce" la sua consorte nella vita reale Katia Serra che aveva indossato i panni della Giacometta. Onore di cui quest'anno si fregia Monica Giletti, pianezzese d'adozione e titolare di uno studio legale. «Non sono solita cercare la ribalta, per cui ho esitato ad accettare la proposta. Ma sono comunque molto felice di poter dare la mia disponibilità a portare orgogliosamente in giro per il Piemonte il nome di Pianezza».

Servizio completo su Luna Nuova di martedì 28 gennaio 2020