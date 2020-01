Cintura sud, i Comuni fanno pressing su Gtt per avere più bus

Anche Rivalta e Beinasco chiedono di più a Gtt: «La situazione è insostenibile». Situazione di disagio che in cintura sud si fa abbastanza sentire sia per gli studenti sia per gli adulti che non prendono l’auto, spesso anche al di fuori dei due comuni. Per questo nella mattina di giovedì 23 gennaio l’Assemblea dei sindaci dei comuni si è riunita presso l’agenzia della mobilità piemontese per discutere nuovamente con Gtt dei disservizi del trasporto pubblico locale...

