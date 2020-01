Orbassano, al San Luigi un centro di simulazione medica avanzata

Presentato questa mattina il nuovo centro di simulazione medica avanzata del polo universitario del San Luigi. Si tratta di uno spazio di 240 metri quadri, realizzato con il contributo della compagnia di San Paolo, che fornirà agli studenti dei sistemi di simulazione di eccellenza. Cinque aule in tutto. Tre aule metteranno a disposizione degli studenti di medicina numerosi simulatori ad alta fedeltà, tra cui simulatori virtuali per artroscopia e laparoscopia che permetteranno il perfezionamento di tecniche chirurgiche mini-invasive. Una sala allestita come reparto di area critica e attrezzata con i manichini più evoluti in commercio, permetterà di eseguire procedure mediche simulate in alta fedeltà tutte gestite e monitorate da una cabina di regia collegata con vetri unidirezionali, telecamere e sistemi audio-ambientali.

Servizio completo su Luna Nuova di venerdì 31 gennaio 2020