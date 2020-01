Rivoli, le chiavi della Città al Conte Verde

Sbandieratori, figuranti e tanti curiosi questa mattina in via Piol dove si sono avviate le manifestazioni del Carnevale. Il sindaco Andrea Tragaioli e la sua vice Laura Adduce hanno officiato il rito legato alla tradizione. La consegna delle chiavi della Città al Conte Verde ovvero Amedeo VI di Savoia ed alla sua consorte Bianca di Borbone. Ruoli che per l'edizione numero 66 del Carnevale rivolese sono interpretati rispettivamente da Luca Carelli e da sua moglie Tania.

Servizio completo su Luna Nuova di martedì 28 gennaio 2020