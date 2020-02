Alpignano, l'ex maggioranza pronta a rimettersi in marcia

Riparte il “Progetto in comune”. Le basi sono state gettate giovedì sera al Laboratorio delle idee in viale Vittoria dove sono stati ripercorsi gli ultimi eventi che hanno sconvolto il fine anno in città. Alpignano Sicura e Siamo Alpignano hanno incontrato i cittadini per capire come proseguire nel cammino e su come «porre freno alle dichiarazioni molto scorrette rilasciate da uno...

Su Luna Nuova di martedì 4 febbraio 2020