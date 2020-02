Pianezza, una borraccia di alluminio per ogni studente

Cerimonia questa mattina in sala consiliare per la consegna delle borracce di alluminio che l'amministrazione ha voluto regalare agli studenti delle scuole cittadine. Erano una settantina i ragazzi presenti in rappresentanza di tutti i loro colleghi. C'erano anche i dirigenti scolastici Maurizio Sparagna e Marzia Calemma, il presidente provinciale dell'Unicef Antonio Sgroi, il presidente di "Pianezza Ambiente" Enzo Donvito e l'amministrazione comunale al completo. Nei prossimi giorni la consegna sarà estesa a tutti i plessi. «Il Comune intende dare il proprio contributo alla lotta per la difesa dell'ambiente - hanno sottolineato il sindaco Antonio Castello e l'assessora all'ecologia Anna Franco - Ognuno di noi, a partire dai più giovani, ha il dovere civico di proteggere la natura».

Servizio completo su Luna Nuova di venerdì 7 febbraio 2020