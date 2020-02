Beinasco, più fibra per le scuole della città

È stato firmato mercoledì sera il protocollo di collaborazione per il progetto “Riconnessioni: educazione al futuro”. A siglarlo il sindaco Antonella Gualchi; Ludovico Albert, presidente della Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo; e Fabrizio Manca, in rappresentanza dell’Ufficio scolastico regionale. Sancite quindi le linee guida del progetto attraverso il protocollo, che avrà una durata di tre anni. Diverse le finalità e gli obiettivi che si sono poste le parti. A partire dalla fibra ottica nelle scuole. I lavori in realtà sul territorio comunale, svolti da Open Fiber, sono già partiti da diverso tempo è saranno il primo tassello di “Riconnessioni”. Il passo successivo sarà invece dare libero accesso alla rete internet all’interno degli edifici scolastici...

Su Luna Nuova di venerdì 7 febbraio 2020

