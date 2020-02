Orbassano, lavori per ex Cottolengo e municipio

Bando periferie, ci siamo. Infatti prenderanno il via nelle prossime settimane i lavori preliminari per l’avvio dei cantieri previsti a Orbassano nell’ambito del “Bando periferie”. Il Bando, in particolare, prevede il completo finanziamento (per un totale di 3,3 milioni di euro) di due importanti interventi di riqualificazione sul territorio: il Borgo Vecchio (via Nazario Sauro, ex Cottolengo) e l’edificio comunale di piazza Umberto I con annesso campanile della chiesa...

Su Luna Nuova di venerdì 7 febbraio 2020

Leggi l'articolo completo su Luna Nuova clicca qui!