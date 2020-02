Orbassano, Polentè e Polentera portano in piazza le maschere di carnevale

Un carnevale per tutti a Orbassano. Il programma è vario. Partenza il 22 febbraio con l’investitura del Polentè e Polentera. Le maschere tradizionali orbassanesi, accompagnati dal Gruppo majorettes e dalla banda musicale, sfileranno fino in piazza Umberto I. L’appuntamento è per le 11 in piazza della Pace per la partenza del corteo, che attraverserà le vie del centro cittadino fino a giungere nella piazza centrale dove si terrà la cerimonia dell’investitura ufficiale. Domenica 23 febbraio, invece, torna a grande richiesta il carnevale dei bambini...

