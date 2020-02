Rivoli, la sfilata dei bambini accende il Carnevale 2020

Successo per il primo appuntamento del Carnevale rivolese. Quello che oggi pomeriggio ha visto protagonisti i bambini. Il variopinto corteo, aperto da banda musicale e majorettes, è partito da largo Pistoia. Numerosa la rappresentanza del gruppo del progetto sociale "Iron" guidato da Mauro Cennerazzo (Iron Mauro). Il gruppo storico ha fatto da cornice al carro del Conte Verde lungo il percorso che si è snodato fino ai giardini Falcone in via Sestriere. "Ringraziamo tutti i bambini che hanno partecipato - ha commentato il Conte Verde Luca Carelli - ma anche il gruppo storico e la Pro loco: sono loro che lavorano tutto l'anno in vista di questi momenti".