Collegno, biglietti Gtt gratis per gli over 65 in difficoltà

Dal 2 marzo al 2 aprile sarà possibile presentare la domanda per partecipare al bando con cui il Comune erogherà gratuitamente biglietti del Gtt a cittadini di età superiore ai 65 anni in condizioni di disagio economico. «Dopo gli studenti under 26 ci rivolgiamo agli over 65 con un supporto concreto - sottolinea il sindaco Francesco Casciano - Quest’azione fa parte del programma per agevolare la mobilità di persone in difficoltà ecinomiche e l'alternativa all'uso delle auto private. Le persone entro la data di scadenza del bando dovranno essere in possesso di attestazione Isee in corso di validità non superiore a 13mila euro oppure di apposita Dsu (propedeutica al rilascio dell’ISEE) e non dovranno fruire del contributo comunale per la mobilità a persone con disabilità motoria per l’anno 2020». «”Collegno sociale” è un mondo vasto che comprende solidarietà, inclusione - aggiunge l'assessore alle politiche sociali Maria Grazia De Nicola - e significa anche predisporre interventi di sostegno agli spostamenti con i mezzi pubblici per le fasce più fragili della nostra comunità».