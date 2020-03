Orbassano, un caso sospetto di coronavirus al S.Luigi

Un caso sospetto è risultato positivo al Coronavirus all’ospedale San Luigi di Orbassano, in attesa del responso definitivo dall'Istituto superiore di sanità. Si tratterebbe di un uomo di 60 anni, che nella tarda serata di martedì si sarebbe recato al pronto soccorso dell’ospedale per altre patologie. Controllato nella tenda pre-triage, l’uomo sarebbe poi entrato in pronto soccorso, dove sembra che si sia sentito male. Da quel momento è stata disposta la chiusura del pronto soccorso, riaperto in mattinata dopo essere stato opportunamente sanificato nelle zone a rischio.

Servizio completo su Luna Nuova di venerdì 6 marzo 2020