Grugliasco, risparmi da Coronavirus per sostenere l'economia

Scuole chiuse, poca gente per strada, servizi pubblici ridotti all’osso a causa dell’emergenza Coronavirus. Disagi per famiglie e cittadini ma anche un risparmio per le casse comunali. E se il bilancio può trarne benefici, non altrettanto si può dire per le aziende costrette a lasciare a casa i proprio dipendenti. Per questo motivo il Comune di Grugliasco ha deciso di utilizzare i...

Su Luna Nuova di venerdì 6 marzo 2020