Piossasco, il Mulino va alla compagnia teatrale: «È l’anno zero dell’offerta culturale»

Dopo la gestione provvisoria di sei mesi dell’associazione lucana Bulfaro, il centro polifunzionale Il Mulino di Piossasco ha un nuovo gestore. A gestire i locali adesso è la compagnia teatrale under 35 Mulino ad Arte, che dal 2009 opera nella produzione di spettacoli e nell’organizzazione di eventi. «Per noi rappresenta una sorta di “anno zero” per rilanciare una proposta culturale per la città», commenta il sindaco Pasquale Giuliano...

Su Luna Nuova di venerdì 6 marzo 2020

