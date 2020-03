Villarbasse, tra spot e videogame: la voce di Danilo incanta New York

La scuola ti dà il sapere. La vita le occasioni. Tu ci devi mettere sudore e fatica. E cercare di essere nel posto giusto al momento giusto. Per questo Danilo Ottaviani, classe 1989, non aveva esitato a lasciare l’Italia, dove pure aveva mosso i primi passi nel teatro stabile torinese, per andare a New York, la Grande Mela, lasciando Villarbasse, dove viveva con i genitori...

Su Luna Nuova di venerdì 6 marzo 2020