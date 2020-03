Rivalta: un cittadino positivo al Coronavirus

Un cittadino rivaltese è risultato positivo al tampone sul Coronavirus. La notizia è stata annunciata qualche ora fa dal Comune di Rivalta attraverso la sua pagina facebook, dopo che il Servizio igiene e sanità pubblica dell'Asl To3 lo ha comunicato ufficialmente al sindaco Nicola De Ruggiero. La persona è al momento ricoverata presso l'ospedale Amedeo di Savoia di Torino. «Il personale medico e sanitario - si conclude il comunicato - è al lavoro nell'attuazione di tutte le misure preventive da adottarsi in situazioni come queste. Ringraziamo tutto il personale sanitario della nostra Regione, a cui va tutta la nostra fiducia, per lo sforzo che stanno compiendo in queste settimane. Rivolgiamo ancora un'invito ai rivaltesi ad adottare tutte le misure di precauzione».

