Rivalta: accertato un secondo caso di Coronavirus

A Rivalta sono saliti a due i casi positivi al Coronavirus. L’Asl To3 ha comunicato al Comune la conferma di un secondo caso, che al momento si trova in isolamento domiciliare, mentre il primo si trova ricoverato all’ospedale Amedeo di Savoia. Poche le informazioni di cui si dispone al momento sulle due persone, che non lavoravano nello stesso luogo. «Adesso abbiamo solamente da far rispettare le attenzioni sul sovraffollamento e sul contatto - spiega il sindaco Nicole De Ruggiero - La polizia locale sta girando per informare gli esercenti sui loro doveri». Nel frattempo continua ad essere aperto il Coc, Centro operativo comunale, mentre in municipio ci si può recare solo su appuntamento e per le questioni più urgenti.