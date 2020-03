Dopo le raccomandazioni, i divieti: Collegno e Grugliasco si svuotano

Forse ci è voluto più tempo di quello che sarebbe stato auspicabile. Ma a forza di inviti prima e divieti poi, sembra che il messaggio sia passato. Su viale Gramsci, collegamento naturale tra Collegno e Grugliasco, ieri mattina c’era davvero pochissima gente. Ora, i pochi che sfidano le raccomandazioni si tengono comunque a distanza nel rispetto delle disposizioni ben note.

Anche corso Francia non fa eccezione. Se solo poche settimane fa i cantieri della metropolitana all’altezza di Santa Maria erano diventati una vera e propria diga nei dintorni della quale si formavano code di auto, in particolare nelle ore di punta, oggi lo scenario è quello che ricorda le domeniche senz’auto per le iniziative anti-inquinamento. E se nei parchi cittadini, dal Porporati di Grugliasco al Dalla Chiesa di Collegno, il clima primaverile di questi ultimi giorni sembra attirare ancora qualche appassionato di jogging di troppo, per il resto la popolazione rispetta di buon grado le indicazioni che arrivano dalle autorità.

All’esterno dei negozi di alimentari e delle farmacie, la clientela si mette in fila di buon grado senza neanche lamentarsi troppo. Tutto procede secondo le regole e nella maggior parte dei casi anche la distanza di almeno un metro tra le persone in attesa viene messa in pratica con buona applicazione.

Che la circolazione sia drasticamente diminuita lo si intuisce anche dando un’occhiata alle principali arterie del traffico in cintura. Ad iniziare da corso Allamano. Mercoledì alle 17,45, orario in cui normalmente la coda di veicoli parte dalla rotonda dell’hotel Tulip In e arriva fino a quella che regola l’incrocio con via Pavia a Cascine Vica, per poi proseguire spesso per chi deve immettersi in tangenziale. Le auto che passano si contano sulle dita di una mano e non c’è il minimo accenno di rallentamento.

Altro indicatore significativo è quello di via Acqui, la bretella che da corso Allamano consente di raggiungere rapidamente Collegno e Grugliasco, così come la zona industriale di Cascine Vica, altro nodo nevralgico che si presenta costantemente imbottigliato negli orari di entrata e uscita da fabbriche e uffici. Sempre mercoledì scorso si presentavano assolutamente sgombro da auto in entrambe le direzioni. Segnali positivi per quanto riguarda l’applicazione delle rigide norme dettate dal governo.

E intanto si moltiplicano le iniziative in favore di anziani e persone non autosufficienti, ai quali in tanti di offrono di fare la spesa senza chiedere alcun compenso. Succede in diversi quartieri, ma anche in ambito condominiale come si può vedere dai tanti cartelli esposti agli ingressi. Maurizio è uno dei volontari che si è reso disponibile per i vicini di casa in uno dei palazzoni di corso King a Grugliasco: «Tra i pochi aspetti positivi di questa emergenza - fa notare - forse c’è proprio questo aspetto legato ad una ritrovata solidarietà tra persone, anche solo appunto tra chi abita nello stesso condominio e magari non aveva mai avuto modo di conoscere i suoi vicini».

Intanto al Comune di Collegno sono già 50 i dipendenti che potranno lavorare in smart working. In meno di cinque giorni lavorativi dalla data di approvazione del Decreto dello scorso 4 marzo è stato quindi possibile attivare il lavoro a distanza. «L’attivazione dello smart working in così breve tempo è il risultato di un proficuo lavoro con cui la nostra città stava già organizzando progetti di lavoro a distanza - spiega il vice sindaco Antonio Garruto - dal telelavoro al lavoro agile, Collegno è attenta al benessere del proprio personale, grazie alla professionalità degli uffici e all’efficienza dell’attività lavorativa anche e soprattutto in un momento critico come quello che stiamo vivendo. Ritengo importante rivolgere l’invito a tutte le aziende del territorio per favorire l’utilizzo dello smart working».

«In questa emergenza il Comune deve dare l’esempio - conclude - e sono particolarmente soddisfatto della rapidità con cui lo smart working sia stato attivato presso il nostro ente. Invitiamo tutte le aziende del territorio di Collegno di attuare ove possibile, soluzioni di telelavoro e tutti i lavoratori a richiederlo al proprio datore di lavoro. Sono sicuro che ogni collegnese saprà fare la propria parte e contribuire a contenere il contagio».

Su Luna Nuova di venerdì 13 marzo 2020