Rivoli, nei mercati ambulanti senza certezze

Le restrizioni previste dall’ultimo Dpcm, che dà un altro giro di vite alla prima manovra per il contenimento del Coronavirus, spaventano coloro che fanno commercio ambulante. «Io vendo generi alimentari e quindi dovrei non sentire il peso della manovra - afferma Luca Rizzo - ma per noi occorre avere più certezze per capire se fare o meno ordini di approvvigionamento». Ordini che non può fare a chilometro zero, visto che vende noci e frutta secca non proprio prodotte dietro l’angolo. Ancora più arrabbiato Giuseppe Gorgone che con la moglie Graziella tratta invece prodotti per la pulizia di casa e igiene personale. «Incredibile - sbotta - da una parte ti dicono di lavare e disinfettare tutto, dall’auto alle superfici di casa, dall’altro potremmo non rientrare nella categoria giusta?». Guanti monouso che sarebbero utilissimi ora e disinfettanti. «Niente da fare, giovedì mattina ho provato a montare il banco visto che i negozi che vendono il mio stesso genere sono aperti, ma per il commercio ambulante non vale, come mi hanno spiegato i vigili». Quello di mercoledì scorso, in via Rombò, rischia di essere per lui l’ultimo mercato fino alla fine dell’emergenza. Venerdì mattina intanto si vedrà come andrà per i colleghi e come funzionerà il nuovo corso al mercato grande di piazza Aldo Moro, via Cavour e viale Colli. Un’area che, stando così le cose, risulterà eccessiva.