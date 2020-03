Volvera, le dirette salva-morale del Comune

Chiude tutto (quasi), ma non ci si da per vinti. Così è nata l’iniziativa “We like Volvera”. yoga, pittura, lezioni d’inglese e di giocoleria. Tutto in diretta sulla pagina Facebook del Comune. Il progetto ha preso il via lunedì ed è un modo per far proseguire le attività delle associazioni sul territorio in un modo diverso. «Il progetto è nato per cercare di tenere le persone a casa, mantenere il contatto e impegnare il tempo - spiega il sindaco Ivan Marusich - Vogliamo dare l’opportunità di fare le cose a casa»...

Su Luna Nuova di venerdì 13 marzo 2020

