Coronavirus: altri tre contagi in cintura sud

Sale il bilancio dei casi positivi al Coronavirus in cintura sud. Dopo l’annuncio del Comune di Beinasco nella serata di ieri della presenza di un primo caso positivo, è arrivata conferma da parte dell’Asl To3 di una seconda persona risultata positiva. Dei due, uno è attualmente ricoverato in ospedale, mentre l’altro si trova in isolamento domiciliare. Nel frattempo la situazione continua ad essere monitorata dal Servizio di igiene e sanità pubblica dell’Asl e dal Coc, il Centro operativo comunale. Sempre di oggi è la notizia di un caso positivo, ma asintomatico, a Volvera. Per questo motivo anche il sindaco Ivan Marusich ha firmato l’ordinanza di apertura del Centro operativo comunale. È stato registrato un caso positivo anche a Orbassano, che si trova in isolamento domiciliare, a cui si aggiungono dieci persone risultate negative ma per precauzione in isolamento fiduciario.