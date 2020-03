Rivoli, l'appello ai giovani: «L'emergenza riguarda anche voi»

«È triste ma anche inquietante che molti giovani (non tutti per fortuna) pensino che il Coronavirus riguardi solo gli anziani e quindi loro possano continuare a fare le stesse cose di qualche settimana fa - ammonisce Elena Cattaneo, già presidente ed ora vicepresidente del Comitato Colle del Lys - Le fotografie della movida a Milano, Torino e Roma e anche le interviste purtroppo confermano l'incapacità di capire che con il loro comportamento contribuiscono a incrementare i contagi. Dove sta

la solidarietà tra le generazioni?». Qualcosa, però, anche tra loro sta cambiando e i punti caldi della Movida sono sempre meno affollati.

Chiaro che occorra restare in casa, ma come affrontare il “cambiamento”? «Per me che sono sì una pensionata, ma con molti interessi e qualche impegno nel sociale - prosegue la Cattaneo - questo periodo di isolamento sta cambiando il ritmo delle giornate». Annullata la passeggiata mattutina al mercato, annullate tutte le lezioni all’Università della terza età, annullati gli incontri al Polo del '900. Annullato anche il ruolo di nonna per precauzione dei figli nei confronti degli anziani. Cosa resta? «Mi restano i libri ancora non letti - spiega - alcune pratiche in sospeso da completare per le associazioni di cui faccio parte, la voglia di cucinare piatti diversi dai soliti, un po' di cyclette per fare movimento, alcuni film in tv e poi l'uso più intenso di fb che mi permette di essere collegata con tante persone che conosco».

Una condizione condivisa da tanti, che è implementata in questi giorni di reclusione forzosa se non forzata. «Spesso sono stata critica su un certo uso di questo strumento - precisa - ma oggi devo riconoscere che mi aiuta a sentirmi meno isolata, sarà anche perché i miei "amici" sono stati selezionati nel tempo». E non dimentica che la “prigionia” condivisa qualche attrito lo fa emergere. «Dimenticavo che, dovute anche a una convivenza più stretta del normale, ci sono le discussioni "vivaci" con mio marito Franco Voghera, che aggiungono un po' di brio a queste strane giornate».