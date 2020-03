Rivoli: pagamenti sospesi per zona blu, asili nido e trasporto scolastico

Pagamenti sospesi fino al 3 aprile compreso per i parcheggi a pagamento nelle strisce blu e abbuono delle settimane non fruite dei servizi comunali di asilo nido e trasporto scolastico. Lo ha deciso il Comune di Rivoli a seguito dell'ultimo Dpcm dell'11 marzo per il contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. «Questa mattina ho informato il presidente di Mille Rivoli - dichiara il sindaco Andrea Tragaioli - sulla decisione presa in giunta di sospendere la sosta a pagamento, un atto dovuto relativo alla situazione delicata che stiamo vivendo. Consentiamo così ai cittadini di favorire la sosta stanziale in modo che usino il meno possibile l'auto come indicato dai decreti emergenziali». Rispetto a nido e trasporto scolastico, la vicesindaca e assessora all'istruzione Laura Adduce aggiunge: «Dato il particolare momento di emergenza sanitaria e di conseguenti difficoltà anche economiche delle famiglie, l'amministrazione comunale ha ritenuto necessario dare un segnale a chi usufruisce dei servizi comunali a domanda individuale quali asilo nido e trasporto scolastico. In questo modo, le famiglie interessate sono da ritenersi esentate dal pagamento dall'ultima settimana di febbraio a tutto il mese di marzo». Tale misura verrà garantita anche in caso di proroga del periodo di chiusura delle scuole a causa del proseguimento di emergenza Coronavirus.