Collegno, partita stamattina la sanificazione delle strade

In via straordinaria da questa mattina è partito il servizio di lavaggio e sanificazione delle strade di Collegno. Il servizio è svolto dal Cidiu con fornitori esterni e riguarderà il territorio cittadino. «In un momento di emergenza come quello attuale, abbiamo ritenuto utile avviare una prima misura di igienizzazione delle strade cittadine, in attesa di eventuali ulteriori indicazioni da parte del governo della Regione», spiegano il sindaco Francesco Casciano e l'assessore all'ambiente con delega alla Protezione civile Enrico Manfredi.