Beinasco, il Comune chiude parchi e giardini pubblici

Addio corsette al parco e passeggiate nei giardini. Almeno fino al 3 aprile. Troppe infatti le persone che nonostante le disposizioni, danno vita a veri e propri assembramenti. A deciderlo nella giornata di oggi è stato il Comune attraverso un’ordinanza del sindaco, che ha disposto la chiusura di tutti i parchi e le aree verdi sul territorio comunale, così come dei cimiteri. «Continua ad esserci troppa gente in giro - spiega il primo cittadino Antonella Gualchi - Dovendo evitare assembramenti, abbiamo deciso di chiudere». Per quanto riguarda i cimiteri, anche se almeno per questo periodo non si potrà andare a fare visita ai propri cari defunti, sono comunque garantiti i servizi cimiteriali.