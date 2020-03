Coronavirus: Collegno sostiene i ragazzi disabili con gli educatori

Per venire incontro ai ragazzi diversamente abili e alle loro famiglie, il Comune di Collegno ha strutturato una forma di assistenza scolastica a domicilio a distanza: su richiesta delle famiglie, e sulla base delle disponibilità degli educatori, i ragazzi possono contare sull’intervento del loro educatore a casa o in sostegno a distanza, per fare i compiti o le attività che avrebbero dovuto fare a scuola, e per il numero di ore previsto. «Il tempo scuola per i ragazzi è prezioso - afferma l’assessora alle politiche educative Clara Bertolo - il percorso di integrazione prevede la presenza dei compagni, ma anche acquisizione di competenze: abbiamo pensato che non fosse un bene sul piano educativo interrompere del tutto le attività, non si può rischiare di vanificare il lavoro fin qui svolto. La proposta è stata dunque accettata da chi eroga il servizio. Ovviamente nel rispetto e nell'osservanza assoluta del Dpcm».