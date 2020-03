Coronavirus: le barriere in plexiglass "made in Rosta"

Barriere di protezione in plexiglass made in Rosta. La Madison Mark srl, azienda con sede in corso Moncenisio, ha intensificato in questi giorni la produzione di queste barriere protettive per banconi e non: oltre a produrle, le installa direttamente presso gli esercizi che sono a contatto diretto con il pubblico, i cui dipendenti e collaboratori necessitano di maggiore protezione. «Le nostre barriere sono realizzate in plexiglass trasparente spesse ben 8mm, autoportanti e non necessitano di forature su banconi o davanti alle casse per essere stabilizzate, possono essere completamente smontate e lavate con acqua e sapone - spiegano dall'azienda - Le realizziamo su misura a seconda delle reali necessità, affinché l’area da tutelare garantisca la dovuta protezione in termini di sicurezza e restituisca più tranquillità ai dipendenti e collaboratori durante gli orari di lavoro. Già da martedì 10 marzo, abbiamo iniziato ad installare le prime barriere presso alcune farmacie del territorio di Torino Città e provincia, presso gli uffici comunali ed in negozi di vario genere come ferramenta e computer. Comprendendo la situazione generale e di legittima difficoltà ci stiamo muovendo in ottica smart, chiedendo a chi è interessato di inviarci le immagini delle aree interessate con le relative misure, sia via mail che con whatsapp, inviando in risposta un render con misure e quotazioni».