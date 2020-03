Grugliasco: la Maserati si ferma, Fca sospende la produzione

Le Carrozzerie di Mirafiori e la Maserati di Grugliasco chiudono i loro stabilimenti per due settimane, almeno fino a venerdì 27 marzo, come tutte le fabbriche europee di Fca. A casa resteranno quasi cinquemila tute blu (3mila a Mirafiori e 1700 a Grugliasco), a cui si aggiunge il personale dell'indotto. Una decisione accolta con favore dai sindacati metalmeccanici, che dalla scorsa settimana avevano invocato a gran voce il fermo produttivo visto il dilagare dei contagi da Coronavirus tra i lavoratori e le numerose sanificazioni a cui hanno dovuto essere sottoposti diversi stabilimenti. «La decisione di Fca di sospendere temporaneamente l’attività produttiva negli stabilimenti del polo produttivo è una prima risposta alle istanze di sicurezza poste dal sindacato unitamente ai lavoratori. In questi giorni molte aziende nel nostro territorio hanno deciso di chiudere per adeguarsi al protocollo firmato da Cgil, Cisl e Uil e il governo - afferma in una nota il segretario provinciale Fim-Cisl Davide Provenzano - Non ci sono precedenti simili nella storia recente, le aziende devono avere la piena consapevolezza che la salvaguardia della salute dei propri dipendenti è la vera forza da tutelare per ripartire non appena questa grave pandemia sarà finita».