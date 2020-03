Rivalta, forzano il posto di blocco: due ventenni denunciati

L’alt al posto di blocco, ma la Fiat 500 Enjoy non si è fermata. Così si è scatenato un “mini inseguimento” tra i carabinieri e l’auto. Il fatto è accaduto nella notte di sabato, quando due giovani fidanzati erano a bordo di una Fiat 500 a noleggio per le strade di Nichelino. I due non si sono fermati al posto di blocco dei carabinieri. Così si è scatenato un piccolo inseguimento, terminato poco dopo in via San Luigi a Orbassano. Quando i militari hanno proceduto all’identificazione, uno dei due 20enni ha opposto una leggera resistenza agli ufficiali. «Non c’è stata un’aggressione», precisano i carabinieri, che ora li hanno denunciati per non aver osservato il decreto sul coronavirus. I due infatti, un ragazzo e una ragazza, erano residenti a Rivalta e, di conseguenza, si trovavano fuori dal proprio comune di residenza, ma non per un provato motivo di necessità.