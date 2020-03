Rivoli, dieci auto danneggiate nella notte. "Servono le telecamere"

Sono esasperati i residenti nella zona di Borgonuovo, compresa tra via Roma e la scuola media Matteotti. Nella notte di sabato scorso hanno dovuto fare i conti con l'ennesimo raid dei ladri-vandali. «Sono senz'altro più ingenti i danni rispetto alla refurtiva - sbotta Paolo Orrù, che si è fatto portavoce del malcontento dei condomini degli undici stabili che si affacciano sulle due vie - In alcuni casi hanno rubato occhiali da vista, monetine e perfino cioccolatini. Ma il problema è che in questo periodo, al di là della spesa, non è facile riuscire a sostituire i finestrini». Un raid simile a quello di sabato scorso era stato messo a segno la notte di Capodanno. Ora i residenti hanno deciso di alzare la voce inviando una mail al sindaco Andrea Tragaioli in cui chiedono nuove misure per rendere la zona più sicura. Ad iniziare dalle telecamere di sorveglianza.