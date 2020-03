«Tasso di contagi troppo alto»: Grugliasco, Collegno e Rivoli chiudono parchi e giardini

Da questa notte i comuni di Grugliasco, Collegno e Rivoli chiuderanno e vieteranno l'ingresso ai parchi cittadini, ai giardini, alle piastre sportive, alle aree fitness, alle aree cani e agli orti urbani. La decisione è stata assunta dai tre sindaci, Roberto Montà, Francesco Casciano e Andrea Tragaioli, tramite un'ordinanza adottata a seguito dei colloqui intercorsi con la direzione generale dell'Asl To3, che ha evidenziato la presenza di un tasso di contagi da Coronavirus all'interno del distretto "Centro" dell'Asl To3 più alto e rilevante a livello epidemiologico, con rischi di effetti negativi sulla possibilità delle strutture sanitarie di gestire la situazione: per questo motivo le tre amministrazioni hanno concordato sulla necessità di intervenire con misure maggiormente stringenti, in modo da prevenire la circolazione delle persone.

Scendendo nello specifico, il Comune di Grugliasco ha già comunicato che saranno chiuse tutte le aree verdi di proprietà pubblica attrezzate, parchi, giardini pubblici, piastre sportive di uso pubblico e play ground, aree cani all'interno dei parchi pubblici e al di fuori dei medesimi, orti urbani di proprietà della Città, richiedendo alla società "Le Serre" che ne ha la gestione di procedere alla chiusura del sito con affissione dell'ordinanza all'accesso. L'ordinanza, appena pronta, sarà pubblicata oggi sul sito web dei tre comuni nella sezione dedicata all'emergenza Coronavirus e in home page. Il provvedimento ha validità a partire da domani, mercoledì 18 marzo, fino a venerdì 3 aprile. La normale attività motoria può essere effettuata al di fuori dalle aree verdi e dai parchi pubblici, per un periodo di tempo limitato e in prossimità della propria residenza, evitando di organizzare gruppi e aggregazioni e limitandola qualora non necessario. Alla luce di questa nuova ordinanza il comandante della polizia locale di Grugliasco, di concerto con carabinieri, protezione civile e carabinieri in congedo, rimodulerà il controllo del territorio, destinando maggiori energie con effettivi e personale sulla viabilità e sul controllo di auto e persone per limitare al minimo gli spostamenti. I volontari formati dell'Associazione Carabinieri (e non solo) gestiranno il controllo dei principali parchi e il rispetto della ordinanza.