Grugliasco, la Diastar Group converte la produzione per fare le mascherine

Meno di un mese fa ha spostato la sua sede da Collegno a Grugliasco, in corso Allamano 34, nei pressi dello stabilimento Maserati. La Diastar Group, specializzata in frese diamantate per il settore dentale, con una riconversione produttiva a tempi di record si è messa a produrre mascherine protettive dotate di una speciale membrana interna di particelle d'argento che permette una potente azione biocida. Vuole così contribuire a rimediare alla grave carenza di questo tipo di protezione, preziosa per contrastare il contagio da Covid 19. I manager della Diastar hanno preso questa decisione sulla base dell'esperienza maturata negli anni scorsi nella produzione di abbigliamento per uso odontoiatrico, che utilizzava un tessuto di nuova generazione antibatterico, idrorepellente, impermeabile, ionizzante, termoregolante, lavabile a 40°C e autoclavabile.

«Insieme al nostro confezionista di fiducia abbiamo deciso di “smontare” un importante magazzino di prodotti finiti e di dedicarlo completamente alla realizzazione del tanto necessario prodotto», spiega il direttore commerciale Paolo Panebianco.

Una parte del ricavato sarà destinata a scopi benefici: «Per ogni confezione che sarà venduta devolveremo 1 euro all'associazione Arkè - Un dentista per amico", con cui lavoriamo da anni e che offre cure dentali gratuite ai bambini di tutta Italia che vivono in situazioni economiche di disagio o in comunità protette - aggiunge Panebianco - Abbiamo deciso di destinare una parte del ricavato ad una onlus di questo tipo, semplicemente perché non si parla di tutte queste organizzazioni minori benefiche che anch’esse patiranno gli effetti della forte crisi economica che colpirà tutti». Oltre alle mascherine la DiaStar Group ha raddoppiato la capacità produttività del suo disinfettante e detergente gel igienizzante mani.

