Beinasco, tenta la rapina al tabaccaio con la fionda fai da te

Un'arma artigianale e una rapina maldestra. È accaduto mercoledì intorno alle 17 in una tabaccheria di corso Cavour, dove un uomo è entrato armato con un sanpietrino avvolto in una calza. Un mazzafrusto o una fionda rudimentale con cui ha minacciato il proprietario per farsi consegnare l’incasso. È stato però lo stesso proprietario a dare l’allarme ai carabinieri. Sul posto i militari della tenenza di Nichelino hanno arrestato il rapinatore, un cubano di 39 anni incensurato e residente in città. Alla vista dei carabinieri ha opposto resistenza, minacciandoli con l’arma rudimentale, ma ha desistito all’arrivo di altri militari in aiuto. L’uomo è stato poi perquisito ed è stato trovato in possesso di una pistola a salve con tre munizioni, di un coltello multiuso e di un cacciavite. Non si sono registrati feriti e il 39enne è stato arrestato per tentata rapina.