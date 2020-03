Collegno, pagamento multe sospeso fino al 15 aprile

Pagamento delle multe sospeso causa emergenza Coronavirus. Comune e polizia municipale hanno ritenuto di congerlare l'esecuzione delle notificazioni dei verbali relativi a tutte le violazioni accertate dal 23 febbraio in poi. La sospensione sarà attuata fino al 15 aprile (salvo ulteriori proroghe del Governo), mentre fino al 31 maggio si potrà usufruire dello sconto del 30 per cento per i verbali notificati o contestati dal 17 marzo se il pagamento è effettuato entro il 30° giorno dalla data di notifica. «Il Comune assume un'altra iniziativa per star vicino ai propri cittadini e per concentrare le forze nella lotta al contagio - sottolinea il sindaco Francesco Casciano - Nel chiedere a tutti di assumere un atteggiamento responsabile e collaborativo in questo momento complicato, vi invito a rispettare il codice della strada ed i regolamenti comunali per non recare intralcio e pericolo per se e per gli altri». «Mai come in questo momento - aggiunge il comandante della polizia locale Giacomo Sturniolo - dobbiamo essere un'autentica squadra e concentrarci tutti insieme per garantire i nuovi servizi per il controllo delle persone, per il commercio e, soprattutto, per garantire il massimo supporto ai mezzi di soccorso ed alle forze dell'ordine nazionali, impegnate a fronteggiare l'emergenza sanitaria in atto».