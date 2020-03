Grugliasco, dal Caat frutta e verdura per gli ospedali del torinese

Dal Caat di strada del Portone agli ospedali del Torinese impegnati a fronteggiare l'emergenza Coronavirus. Anche il Centro Agro Alimentare di Torino ha aderito alla campagna social #aiutiamochiciaiuta e all'appello di Slow Food che invita a donare generi alimentari al personale ospedaliero. «Ci siamo attivati - spiega il presidente Marco Lazzarino - per coordinare la fornitura e distribuzione gratuita di prodotti agroalimentari in favore del personale medico e paramedico degli ospedali impegnati in prima linea nel contrastare questo virus». All'iniziativa hanno aderito l'Associazione dei grossisti Apgo e il Consorzio Logistico Global Truck, per la consegna gratuita dei prodotti. È' partito quindi il primo carico di kiwi, mele, arance, mandarini e finocchi per i medici ed infermieri dell'ospedale di Rivoli. Nei prossimi giorni l'iniziativa si estenderà anche ai sanita dell'Amedeo Savoia, del Sant'Anna di Torino e del San Luigi di Orbassano. L'obiettivo poi è arrivare anche alle mense esterne che cucinano i pasti per i ricoverati, donando loro gratis frutta e verdura per preparare pranzi e cene per i malati.