Rivoli, il "corto" antivirus vince in Svizzera

19 anni e una buona idea. Così Riccardo Zanchetta ha realizzato il suo video per sensibilizzare i giovani sull’emergenza coronavirus. Tutto realizzato in 48 ore, ma alla fine la bella notizia è arrivata proprio oggi: il primo premio, in ex aequo con un giovane di Lugano, è andato a lui. «Il concorso è stato indetto da una professoressa svizzera - spiega Zanchetta - Consisteva nel realizzare un video breve per sensibilizzare i giovani sul coronavirus. Ci è stato dato un brief con degli argomenti da sviluppare». Il concorso era rivolto a tutti i giovani europei tra 15 e 27 anni e i tempi per mandare la propria opera erano più che mai ristretti. Il tempo a disposizione infatti era solo di 48 ore per girare, montare e inviare. Zanchetta però non si è perso d’animo e ha contattato amici, parenti e conoscenti, affinché lo aiutassero. «Ho cercato di coinvolgere più persone possibili - racconta - Volevo far passare l’idea che l’unione fa la forza...

Su Luna Nuova di venerdì 20 marzo 2020

