Beinasco, viola il "coprifuoco" con un etto di hashish: arrestato

È bastato un controllo dei carabinieri della stazione di Beinasco per incastrare un italiano di 51 anni. L’uomo, incensurato, è stato arrestato dai militari per detenzione di 125 grammi di hashish. Il 51enne era stato fermato in città, mentre era a bordo della sua macchina. Però durante l’ispezione del mezzo, i militari hanno trovato a bordo tre panetti di hashish, che hanno inevitabilmente condotto all’arresto per detenzione di droga. L’uomo è stato poi collocato ai domiciliari e denunciato per l’articolo 650 del codice penale, ossia per l’inosservanza dei provvedimenti dell'autorità.