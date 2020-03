Dalle biblioteche dello Sbam 10mila e-book gratis per restare a casa

Le biblioteche civiche del Sistema bibliotecario dell’area metropolitana di Torino, attraverso la piattaforma di prestito digitale MediaLibrary OnLine, aprono a tutti i cittadini il loro catalogo digitale e offrono l’accesso a oltre 10mila ebook da leggere su computer, tablet o smartphone; più di 7mila giornali e riviste da tutto il mondo, compresi i principali quotidiani nazionali, da leggere online e più di 300 audiolibri e 120mila album musicali da ascoltare in streaming. «Per combattere il contagio è necessario attivare tutti gli strumenti disponibili - sottolinea il sindaco di Collegno, Francesco Casciano - soprattutto quelli della cultura e del sapere: da oggi apriamo il nostro sistema bibliotecario anche a chi non è iscritto e facciamo conoscere a tutta l’area metropolitana un servizio vastissimo a disposizione dei cittadini che rispettano le regole e restano a casa».

Fino al 30 aprile anche coloro che non sono ancora iscritti in biblioteca e che risiedono in uno dei comuni dell’area metropolitana torinese, potranno accedere gratuitamente al servizio di prestito digitale attraverso una semplice pre-iscrizione online. Al momento della pre-iscrizione, si riceveranno le credenziali di accesso per poter consultare e utilizzare le risorse presenti sulla piattaforma digitale Mlol per un periodo di 30 giorni, al termine del quale, per continuare ad utilizzare il servizio e scoprire le altre opportunità offerte dal sistema bibliotecario, sarà necessario recarsi in una qualsiasi delle biblioteche Sbam e convalidare gratuitamente l'iscrizione. «Collegno è città capofila in questo progetto - aggiunge l'assessore alla cultura Matteo Cavallone - molto importante sia per rendere il servizio all’avanguardia con i nuovi mezzi tecnologici, sia per superare il momento di emergenza riavvicinando le persone alle nostre biblioteche. È un’occasione per conoscere un servizio, scoprire nuovi libri e far crescere la propria cultura».