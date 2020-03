Rivoli, stop ai mercati settimanali e cimitero chiuso

Sospensione dei i mercati settimanali e chiusura del cimitero. Lo ha deciso questa mattina il Coc su indicazione del sindaco Andrea Tragaioli. L'assessore al commercio Paolo Dabbene valuterà comunque insieme agli ambulanti soluzioni che garantiscano la sicurezza degli accessi e la limitazione degli assembramenti. Qualora dovessero essere trovate delle soluzioni, entro mercoledì, con l'ausilio dei vigili urbani e della protezione civile, alcuni mercati potrebbero essere riaperti da giovedì , sempre e comunque con i soli banchi alimentari e con il rispetto delle distanze e un accesso contingentato.

Da oggi inoltre è chiuso il cimitero viste le restrizioni in materia di contenimento dello spostamento delle persone e di salvaguardia in particolare degli anziani. Gli addetti avranno cura di controllare le tombe, sostituzione dei fiori marcescenti. «È un momento delicato, cruciale per contenere il diffondersi del Covid-19 nella nostra città - sottolinea il sindaco Andrea Tragaioli -Abbiamo inteso restringere ulteriormente le aree di possibile contagio sospendendo i mercati rionali e chiudendo l’accesso al cimitero. Queste due decisioni mi addolorano soprattutto per gli anziani che abitualmente frequentano i mercati rionali e vanno a trovare i loro cari defunti, ma proprio per la loro salute ritengo sia necessario essere fermi sulla condotta di fare in modo che la maggior parte delle persone rimangano a casa. Agli anziani ricordo il servizio spesa a domicilio istituito dal Comune chiamando lo 011/ 9511659».