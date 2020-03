30mila mascherine in arrivo per le case di riposo del Piemonte

Sono 30mila le mascherine in distribuzione per gli operatori delle case di riposo, 10mila sono già state acquistate e distribuite grazie all'Alleanza delle Cooperative, e altre 12mila sono disponibili per i servizi territoriali. Nella nostra zona l'Rsa di Pianezza avrà 57 pezzi, la Residenza al Castello di Alpignano 134 e infine 39 andranno a Collegno. La consigliera regionale Sara Zambaia (Lega) fa il punto sulla distribuzione dei dispositivi di protezione anche alle strutture per anziani della nostra Regione. «Finalmente stiamo riuscendo a distribuire i dispositivi di protezione nelle strutture socio assistenziali per anziani. La situazione nazionale e regionale è molto critica, ma stiamo cercando di gestire l’emergenza prendendoci cura di tutti e, soprattutto, delle categorie a rischio. Ovviamente - conclude la consigliera regionale - si continuerà a lavorare affinché il numero di dispositivi possa essere ulteriormente incrementato, rispondendo alle esigenze del mondo del socio-assistenziale».