Grugliasco, Carrefour potenzia la consegna della spesa a domicilio

Carrefour potenzia il servizio di consegna a domicilio della spesa, per le persone che necessitano maggiormente di un sostegno in questo momento di emergenza. Contattando il numero 366/ 8765396 i clienti potranno richiedere i prodotti di cui hanno bisogno e ordinare la propria spesa. Il punto vendita Carrefour del centro commerciale Le Gru provvederà direttamente agli ordini per conto dei clienti e si occuperà delle consegne nelle case, in modo sicuro. Gli ordini ricevuti al mattino entro le 11 verranno consegnati in giornata con fascia oraria pomeridiana (16-19), mentre le richieste effettuate nel pomeriggio verranno recapitate nella mattinata successiva tra le 11 e le 14. Il servizio è attivo dal lunedì al sabato, è possibile pagare la spesa solo tramite bancomat e carte di credito ed il costo di consegna è di 6,90 euro per spese inferiori a 120 euro, mentre è gratuito per ordini superiori. L'iniziativa si inserisce nelle attività promosse da Carrefour in questo momento di emergenza nazionale per supportare le comunità locali in cui l’azienda è presente, sempre al fianco dei propri clienti e delle loro famiglie. Oltre a Grugliasco, sono numerosi i Comuni in tutta Italia che si stanno attrezzando per garantire il servizio di spesa a domicilio, grazie al supporto di Carrefour e di volontari locali.