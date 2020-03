Grugliasco, restano aperti i mercati nei quartieri

I mercati di Grugliasco del martedì e sabato di via Leon Tron/viale Echirolles, del mercoledì di piazza 66 Martiri e del venerdì a San Francesco restano aperti, incrementando le misure di controllo e di contingentamento degli accessi per impedire l'assembramento già attuate a partire dalle scorse settimana in ottemperanza ai decreti del Governo. L’amministrazione comunale ha, infatti, deciso di tenerli aperti (solo per i banchi alimentari) per ridurre l’afflusso ed evitare assembramenti davanti ai supermercati e ai negozi di vicinato e per continuare a garantire ai grugliaschesi prezzi equi e accessibili. Il mercato del sabato di via Leon Tron/viale Echirolles subirà una riduzione dell’orario fino alle 13 e saranno contingentati gli accessi con transenne e nastri, oltre ad essere presidiati da personale della polizia locale e dai volontari delle associazioni del sistema di protezione civile che controlleranno gli ingressi. Dispositivi e modalità organizzative che assicureranno un afflusso regolato con rispetto delle distanza tra le persone: misure che, nel rispetto delle disposizioni regionale per il contenimento del contagio da Coronavirus, consentono di poter proseguire le attività di vendita. Inoltre non ci sarà la spunta, ovvero l'assegnazione temporanea di un posto temporaneamente vacante il giorno di svolgimento del mercato settimanale, ma solo esercizi che hanno il posto fisso. Ovviamente i clienti sono invitati a rispettare la distanza interpersonale e di seguire le indicazioni del personale presente.