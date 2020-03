Rivoli, non si fermano danni e razzie sulle auto a Borgonuovo

A distanza di pochi giorni le auto parcheggiate in via Gradisca e via Redipuglia a Borgonuovo, sono tornare nel mirino dei ladri. «Sembra che qualcuno ormai abbia preso di mira il nostro isolato - sbotta Paolo Orrù, che si è già fatto promotore di una raccolta firme inviata al sindaco - Rubano all’interno delle auto e fanno danni, creando ulteriori disagi in questa situazione già molto difficile per tutti noi». La notte sembra il momento ideale per questi malviventi che hanno mano libera e si sentono talmente sicuri di essere impuniti da reiterare i reati a distanza di pochi giorni. «La mia famiglia ed io stesso, sebbene non colpiti direttamente dall’evento di questa notte, non ci sentiamo più tranquilli. La richiesta di videocamere era già stata fatta - scrive nuovamente al sindaco Andrea Tragioli - ci sembra ancora più attuale e urgente anche la richiesta di avere un referente di sua fiducia che possa essere il nostro punto di riferimento per questa specifica problematica».