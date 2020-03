Orbassano, anche la sindaca Bosso è positiva

Il sindaco Cinzia Maria Bosso, è positiva al Covid-19. Lo ha annunciato lei stessa quest’oggi attraverso un messaggio su Facebook. «Nella giornata di ieri, in seguito a tampone, mi hanno confermata di essere positiva al virus Covid-19. I casi di contagio in questi giorni stanno aumentando. Per questo è più che mai necessario restare in casa il più possibile - ha fatto sapere attraverso il duo profilo personale e la pagina del Comune - Sto bene e accuso solo lievi sintomi». Al momento si trova in isolamento domiciliare e continuerà a svolgere il proprio lavoro in remoto da casa propria. «So che è un momento difficile e so che ci vengono chiesti grandi sacrifici: rispettiamo le norme e le indicazioni, e usciremo vincitori da questa guerra», ha aggiunto in ultima battuta.