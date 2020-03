Orbassano, morto Michele Bonomo, il maestro del judo

Se n’è andato a causa di una malattia che si portava dietro da diversi mesi Michele Bonomo. Classe 1954, Bonomo era molto conosciuto sul territorio orbassanese, anche grazie alla sua attività come maestro di judo. Attività che non ha mai abbandonato per quasi tutta la sua vita. Nel 1982 aveva fondato il Centro Sportivo Orbassano, da cui aveva lasciato gli incarichi nel 1990 per fondare il Centro di Formazione Sport e Cultura. Parallelamente lavorava invece in un centro medico fisioterapico. Negli anni però ha anche ricoperto anche l’incarico di presidente della consulta dello sport. «Moltissimi di noi sono passati da lui - racconta Paolo Sottile, presidente del Centro Sportivo Orbassano - Fino all’anno scorso insegnava ancora. Aveva anche creato il gruppo di judo della terza età. Erano pochissimi in Italia». Grande gratitudine e stima da parte chi con lui aveva condiviso la passione per il judo: «Nei suoi confronti ho un riconoscimento immenso: mi prese da ragazzino e mi insegnò tutto ciò che so ora - ricorda ancora Sottile - È stato un maestro e un amico. È rimasto sempre un rispetto reciproco. Resta una grande gratitudine per quello che ha fatto».